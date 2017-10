Une 3e victoire consécutive pour les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup ont tout donné hier soir face aux Éperviers de Sorel-Tracy devant plus de 1 000 spectateurs au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Le match s’est conclu 5 à 4 en faveur des Louperivois grâce à un but marqué en fusillade par Marc-André Tourigny.

Il s’agit d’une 3e victoire consécutive en autant de matchs pour les 3L de Rivière-du-Loup en ce début de saison. L’avantage était clairement du côté de la troupe de l’entraineur Simon Turcot en première période, grâce à des buts de Marc-André Tourigny et Marc-Olivier d’Amour. Rivière-du-Loup a tiré 14 fois en direction du filet, contre 4 pour de Sorel-Tracy.

Ces derniers sont revenus en force lors du deuxième vingt. André Bouvet-Morissette et David Massé se sont inscrits au pointage pour les Éperviers, nivelant ainsi la marque. Jean-Philip Chabot a répliqué pour les Louperivois, rapidement imité par Vincent Couture de Sorel-Tracy. De retour au banc, la marque était de 3 à 3. Les 3L ont accordé 19 tirs au but lors de cette séquence. Les locaux ont eu seulement sept chances de marquer.

Sébastien Thinel (3L) et Kevin Gadoury (Sorel) se sont inscrits au pointage en 3e période. La prolongation n’a fait aucun gagnant. Le gardien des 3L Loïc Lacasse a accordé un but à David Massé en fusillade, mais il a fermé la porte à Étienne Brodeur et Marco Charpentier, permettant ainsi à son équipe de rester dans le match. Kéven Veilleux, un nouveau venu avec la formation des 3L cette année a été le premier tireur a être appelé par son équipe. Il a vu son tir traverser le gardien et s’immobiliser au fond du filet. Étienne Archambault a vu sa tentative échouer et Marc-André Tourigny, le 3e tireur des locaux, a donné la victoire aux siens.

Étoiles du match :

Marc-André Tourigny André Bouvet-Morissette Kéven Veilleux

Le prochain match des 3L aura lieu le 20 octobre à Jonquière contre les Marquis. Ils disputeront également une partie contre le Cool FM de Saint-Georges le 21 octobre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup dès 19 h 30.