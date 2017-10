Un nouveau directeur technique régional pour l’ARSEQ

L’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec est fière d’accueillir Arius Roldège au sein de son équipe. M. Roldège entrera en fonction comme directeur technique région. Il succède ainsi à Wassim Aboutanos qui avait occupé la fonction durant les deux dernières années.

Arius Roldège possède plusieurs certifications en soccer reconnues par la Fédération de Soccer du Québec. Il détient une License B National, est formateur FUTSAL et a renouvelé son cours de directeur technique.

«Non seulement Arius a toutes les certifications requises pour le poste, mais il a à son actif une solide feuille de route, soit comme ressource technique ou comme joueur, ce qui nous permet, avec confiance, de lui confier les rênes du développement de nos jeunes joueurs et joueuses.

Nous sommes convaincus qu’il verra à l’implantation de la philosophie de jeu que nous préconisons à l'ARSEQ, car ses valeurs correspondent en tout point avec celles de notre association», soutient Jonathan Menhouk, président du conseil d’administration de l’ARSEQ et lui-même une excellente ressource technique dans notre région en soccer.

Arius Roldège a occupé des fonctions d’assistant-entraineur-cadre pour l’ARS de Bourassa de septembre 2010 à février 2011, avant d’en devenir l’entraineur-cadre en septembre 2011, et ce, jusqu’en août 2014. Jusqu’à maintenant, et ce, depuis janvier 2016, M. Roldège était le directeur technique du Club de Soccer de Rivière-des-Prairies.

Auparavant, Arius Roldège a fait sa marque comme joueur dans la National Professionnal Soccer League, dans la Canadian Professionnal Soccer League et dans l’équipe nationale U23.

Il arrive dans notre région accompagné de sa conjointe et de ses quatre enfants. Il est très enthousiaste et motivé à l’idée de venir travailler dans l’Est-du-Québec, car pour lui, il s’agit d’une région remplie de potentiel.