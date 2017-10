Hanney, Laflamme et Murphy libérés par les 3L

À l’aube du deuxième week-end de la saison, les 3L ont procédé à la libération de trois joueurs lundi. Il s’agit de Jean-Cristophe Laflamme, Sawyer Hannay ainsi que Ryan Murphy. D’autre part, la direction a mis sous contrat Marc-Antoine Boucher, Keven Ladouceur et Jeff Picotin.

«Nous avons pris ces décisions parce que Ladouceur, Boucher et Picotin nous donneront de la profondeur à des positions différentes puisqu'ils jouent dans le senior. Étant donné que la date limite pour la signature des agents libres étaient lundi midi, nous voulions être certains d’avoir suffisamment de réservistes pour la saison», a mentionné Karl Boucher.

Cette fin de semaine, un seul match au menu pour les 3L, mais il est certain que ça ne sera pas de tout repos. Les Éperviers de Sorel-Tracy seront en visite au Centre Premier Tech pour un premier affrontement cette saison. La mise au jeu aura lieu à 20 h.

Pour ceux et celles qui voudraient éviter les longues files d’attente à l’avant-match, il vous est possible de vous procurer des billets à la billetterie des 3L ce jeudi soir, ou encore, via le 3l.ticketacces.net.