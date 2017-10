Un chèque de 2000 $ pour les Louves

La campagne de financement organisée par la Symposium Resto Boutique au profit de

Noémie Cousineau et Marie-Pier Vallée, deux équipières chez Premier Tech qui se sont récemment envolées vers le Maroc pour le Trophée Roses des Sables, a été couronnée de succès, récoltant pas moins de 2000 $.

Afin d’aider les deux aventurières à amasser la somme nécessaire pour leur périple, le restaurant louperivois avait créer deux cocktails thématiques. Pour chaque cocktail vendu, 1$ était remis aux Louves. Six mois plus tard, à l’aube de leur départ, Marie-Pierre et Noémie se sont vu remettre leur chèque par Nicolas Morin, propriétaire du Symposium Resto Boutique.

«C’est toujours un plaisir de s’impliquer, je leur souhaite la meilleure des chances pour leur rallye. On en apprend toujours beaucoup sur soi dans l’adversité et elles en sortiront grandies, j’en suis persuadé», a lancé M. Morin.

DÉFI DE TAILLE

Du 11 au 22 octobre, les deux amies doivent parcourir plus de 5 000 kilomètres sur un véhicule «côte à côte» dans le désert marocain. Les obstacles de navigation sont au rendez-vous, tout comme l’entretien mécanique du véhicule. L’objectif est de rallier l’étape du jour en respectant les contrôles de passage non pas rapidement, mais avec le moins de kilométrage possible

«Nous sommes fières de nous être lancées dans cette aventure qui pour nous, représente beaucoup plus que le dépassement de soi. Le rallye Roses des Sables, c’est 4 causes qui nous tiennent à cœur (Cancer du sein, Club des petits déjeuners, les Enfants du Désert et la Croix Rouge) et pour lesquelles nous traverserons une partie du désert du Sahara, au Maroc.»

Vous pouvez suivre leur aventure sur leur page Facebook «Les Louves - Trophée Roses des Sables 2017».