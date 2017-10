Des Loupiots prendront la direction de Calgary

En fin de semaine dernière se déroulait la deuxième compétition du circuit Élite de patinage de vitesse à Chicoutimi. Trois patineurs de Rivière-du-Loup participaient à cette compétition.

De ces 3 athlètes, Alexis Marceau et Anne B. Alexandre étaient déjà qualifiés parmi les 40 meilleurs patineurs du Canada pour la qualification nationale qui aura lieu à Calgary du 1er au 5 novembre. Il restait donc 20 places disponibles à ceux qui auraient le meilleur temps au cumulatif du 1500m et du 500m au pays. Édouard Dionne a réussi à se qualifier parmi ces 20 patineurs en améliorant les temps de son 500m et de son 1500m.

Au cumulatif de cette compétition, Alexis Marceau a terminé au 17e rang. Anne B. Alexandre a gagné la médaille de bronze au 1000m et a réussi à prendre le 21e rang au cumulatif des 3 distances. Enfin, Édouard Dionne a pris le 39e rang.

Prochain rendez-vous pour ces patineurs à l'Oval de Calgary.