Une 3e position pour Charlie Bilodeau et Julianne Séguin

Les patineurs artistiques Charlie Bilodeau et Julianne Séguin ont entamé la nouvelle saison du bon pied, cette fin de semaine, dans le cadre de la Classique automnale internationale disputée à Pierrefonds. Ils ont pris la 3e position.

Le couple a ainsi complété un podium formé par les Français Morgan Cipres et Vanessa James, ainsi que les Canadiens Éric Radford et Meagan Duhamel.

Charlie Bilodeau, 24 ans et Julianne Séguin, 20 ans, étaient les champions en titre à cet évènement. La saison dernière, l’équipe a aussi été médaillée d’or à Skate America, s’est classée cinquième à la Coupe Rostelecom et à la finale du Grand Prix ISU et a obtenu une 11e place aux Championnats du monde.

Le prochain rendez-vous sera d’ailleurs la première étape du Grand Prix. Ils se rendront en Russie, du 20 au 22 octobre.