Le Ski Bazar 2017 au Parc du Mont-Saint-Mathieu

La fin de semaine du 30 septembre et 1er octobre marquera le début de la prévente des abonnements de saison 2017-2018, lors du Ski Bazar organisé au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Considéré comme le plus grand bazar de l’Est du Québec, il permet à des centaines d’adeptes de ski, planche à neige ou encore télémark de vendre leurs équipements usagés, de se procurer des équipements usagés ou neufs à bon prix ou encore d’acheter leur abonnement de saison en prévente à prix réduit.

Durant ces deux jours, plusieurs activités d’animation sont prévues : remontée en télésiège et activités en montagne, accès gratuit au champ de pratique du terrain de golf, concours de citrouille en famille, dégustation de bières locales de la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles et kiosque à hotdogs et épis de maïs sur la terrasse.

Présents lors du Ski Bazar, les moniteurs accrédités de l’école de glisse Tim Hortons, du Parc du Mont-Saint-Mathieu, donneront des conseils et de l’information concernant les cours offerts, la programmation des cours de groupe et les aspects techniques de l’équipement.

À noter que la prise en consigne des équipements usagés à vendre se fera le vendredi 29 septembre, de 18 h 30 à 20 h, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Elle se poursuivra le lendemain, 30 septembre, de 8 h 30 à 10 h, directement à la montagne. La reprise des équipements non vendus devra se faire le dimanche entre 16 h et 17 h.