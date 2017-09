Fay Chabot reçoit une bourse de 2 000 $

L’athlète de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Fay Chabot a reçu une bourse de 2 000 $ dans le cadre d’une remise effectuée par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec en collaboration avec Hydro-Québec.

La société d’État a ainsi appuyé cette année 33 étudiants-athlètes, les plus prometteurs du Québec. Fay Chabot pratique la boxe olympique et étudie en sciences humaines au Cégep de Rivière-du-Loup. Membre de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, la jeune femme a donc mérité une bourse Soutien à la réussite académique et sportive - Identification Relève.

Âgée de 17 ans, elle est médaillée d’argent au Championnat canadien junior 2017. La boxeuse témiscouataine a également été invitée au Camp d’entrainement international de Tunisie cette année. La Fondation de l’athlète d’excellence présente Fay Chabot comme une boxeuse très compétitive et possédant des stratégies de visualisation efficaces. «En ce moment, elle met l’emphase sur l’amélioration de son cardio afin de remporter de nouveau le Championnat canadien», explique-t-on.

«C’est motivant et encourageant pour une jeune athlète d’être reconnue par une fondation comme ça, on est dans une petite ville. En plus de l’argent, il y a des gens qui nous soutiennent dans ce programme, des ressources pour m’aider, avec lesquelles je peux communiquer», a commenté Fay Chabot qui reçoit une deuxième bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Après ses études, Fay envisage un avenir comme policière ou enseignante en éducation physique.

Les récipiendaires de ces bourses doivent être admissibles pour représenter le Canada aux Jeux olympiques, paralympiques ou aux Championnats du monde dans sa discipline sportive.