Période d'inscription pour le Hockey Mineur Récréatif de Dégelis

Le Hockey Mineur Récréatif de Dégelis est de retour pour une neuvième année. L’objectif de cet organisme à but non lucratif est de permettre au plus grand nombre de filles et de garçons du Témiscouata âgés entre 7 et 17 ans de pratiquer le hockey. Les inscriptions se font par téléphone ou courriel jusqu’au 25 septembre auprès des organisateurs.

Le coût d’inscription est abordable, soit 80 $ par enfant, pour un minimum de 12 séances. Les jeunes sont répartis en deux groupes selon leur âge et leurs aptitudes. Les pratiques du groupe débutant/intermédiaire sont les vendredis de 19h00 à 20h10 et les séances du groupe avancé sont de 20h15 à 21h30. Les entraînements se déroulent en deux parties. Ils débutent par un échauffement et des exercices pratiques pour se terminer avec un match amical. Un voyage pour aller voir un match de l’Océanic de Rimouski est offert gratuitement chaque année aux jeunes inscrits (des coûts minimes sont demandés aux parents accompagnateurs).

Pour information ou inscription avant le 25 septembre, veuillez contacter :

Jean Bois (418-853-5848) lucie-levesque@videotron.ca

Rino Ouellet (418-853-2750) rino.ouellet@yahoo.ca

Mathieu Lehoux (418-899-6818) matlehoux@hotmail.com

Patrick Poirier (418-853-5902) amepat250@bell.net

Aides disponibles

Certains jeunes peuvent être admissibles à une aide pour les frais d’inscription offerte par La Fondation de la persévérance scolaire.

Plusieurs pièces d’équipement de hockey sont disponibles et peuvent être prêtés gratuitement. Ces équipements ont été acquis grâce à la générosité de l’Organisation Accès-Loisirs Québec et d’un partenariat avec le Regroupement des assistés sociaux du Témiscouata (RASST). Une séance d’essayage se déroulera le 21 septembre au local du Hockey Mineur Récréatif situé au Centre communautaire de Dégelis, 515, rue de la Briquette. La population est invitée à contribuer en faisant don de pièces d’équipements.