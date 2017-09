Un programme sportif avec Les Perce-Neige à l’École secondaire de Cabano

Pour une première fois dans l’histoire du CPA Les Perce-Neige du Témiscouata, un programme sportif sur la structure d’un programme Sport-études est offert avec la collaboration de l’École secondaire Cabano. En effet, 5 patineuses se sont inscrites à ce programme qui a débuté en septembre.

Ces jeunes filles ont enfin la possibilité de participer à un tel programme et ainsi poursuivre leur progression sans avoir à quitter la région. L’objectif est de permettre aux élèves-athlètes visant l’excellence sportive de concilier leurs objectifs sportifs et scolaires.

Nos patineuses peuvent ainsi s’exercer sur glace et hors glace un peu plus de deux heures par jour dans un encadrement visant leur développement à long terme. Les séances hors glace incluent l’entraînement en salle, les exercices spécifiques au patinage, la nutrition sportive, la préparation mentale, la préparation aux compétitions et plus encore. Les élèves sont entraînés par l’entraîneuse en chef Marie-Pascale Bernier, soutenue par Anne Soucy.

Le club et l’École secondaire de Cabano offrent aux jeunes l’occasion de participer à une activité favorisant un mode de vie sain, la croissance personnelle et l’acquisition d’importantes aptitudes à la vie quotidienne comme l’établissement de buts, l’autodiscipline, la confiance, la gestion du temps et des stratégies d’adaptation pour faire face au succès et à l’échec. Ces élèves-athlètes auront l’opportunité de développer leur plein potentiel sportif et académique.