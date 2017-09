Deux défaites pour les Albatros

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont subi leurs deux premières défaites de la saison, cette fin de semaine. Ils se sont inclinés contre les Estacades de Trois-Rivières et les Cantonniers de Magog par la marque de 3 à 1.

Sur la route, samedi, les hommes de l’entraineur chef Christian Caron ont connu certaines difficultés en début de match, ne réussissant que 12 lancers en 40 minutes de jeu. Pendant ce temps, les adversaires de Trois-Rivières s’étaient donné une confortable avance de 3 buts en première période seulement.

Les Albatros ont finalement évité le blanchissage en milieu de troisième engagement sur un but de Marc-Olivier Mathurin. Les gardiens de but Marc-Antoine Bérubé-Jalbert et Jonathan Labrie ont été sollicités tous les deux.

CENTRE PREMIER TECH

Dimanche après-midi, les puissants Cantonniers de Magog, toujours invaincus cette saison, ont brisé l’égalité de 1 à 1 en fin de troisième période pour se sauver de ce match chaudement disputé avec la victoire. Ils ont ensuite marqué leur troisième but dans un filet désert.

Tirant de l’arrière 1 à 0 depuis la première période de jeu, les Albatros ont nivelé la marque au début du troisième vingt grâce à un but de Tristan Pelletier, sans aide, en désavantage numérique.

Les Cantonniers ont terminé la rencontre avec 43 lancers contre 29 pour les locaux. Devant le filet louperivois, Thomas Gosselin a réussi 40 lancers.