La 45e saison de la ligue de hockey Progression Bérubé GM s’est amorcée le 13 septembre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Quatre équipes composent ce circuit, l’une des plus anciennes ligues pour des joueurs adultes en opération au Québec. Elles portent les noms suivants : La Zone Sportive, le Super Bar, La P’tite Grenouille et Le Triangle. Les parties sont jouées tous les mercredis soirs au Centre Premier Tech.

Même s’il s’agit d’une ligue sans mise en échec, le calibre de jeu est passablement relevé puisque plusieurs joueurs ont évolué auparavant dans des niveaux juniors et séniors de compétition. De plus, des hockeyeurs qui jouent dans une ligue de compétition avec mises en échec y voient une bonne occasion de maintenir la forme et de jouer au hockey sur semaine.

Pour souligner le 45e anniversaire de la ligue, un 5 à 7 sera organisé plus tard en 2018 avec la participation d’anciens joueurs.