Grand-Sault: une 8e équipe dès 2018 ?

La 40e saison de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent pourrait voir une expansion alors que la formation des Cataractes McCain de Grand-Sault a déposé cet après-midi une demande officielle de franchise.

Il y a quelques jours, les Cataractes ont démontré un certain intérêt à joindre les rangs du circuit dès la prochaine saison. Une consultation éclair de la gouvernance du circuit à l’endroit des équipes du circuit a démontré que, de façon générale, les équipes actuelles n’étaient pas contre le fait d’accepter une nouvelle formation, en Grand-Sault.

Deux aspects majeurs sont sur la table, à savoir d’abord la question des distances entre Grand-Sault et Matane qui nécessitent plus de 3,5 heures de route pour franchir les 330 km et plus séparant les deux villes.

D’autre part, il y a la question du territoire de recrutement d’Edmundston, quant à ses joueurs locaux, considérant que la dernière assemblée générale annuelle du circuit a agrandi le territoire des Républicains, incluant donc Grand-Sault.

Chez les Cataractes, on informe la gouvernance du circuit avoir des réponses aux interrogations et de ce fait, on a décidé jeudi après-midi de déposer non plus une manifestation d’intérêt, mais maintenant, une demande officielle pour l’obtention d’une franchise.

Aussi, un cahier de charge leur sera déposé et une fois celui-ci rendu à la ligue, il sera transmis aux équipes pour études à l’interne et ce dossier sera à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de novembre.

Pour le commissaire Réal-Jean Couture, « le circuit Puribec se réjouit de l’intérêt suscité chez une formation déjà établie chez nos voisins. Voilà une belle marque de confiance à l’endroit d’un circuit qui a acquis ses lettres de noblesse au fil des 39 dernières saisons. Nous avons maintenant hâte d’étudier cette concession et d’entamer des discussions officielles avec leurs dirigeants quant à la suite des choses. »

Pour le commissaire, une partie des interrogations autour de la venue de cette franchise pourrait trouver ses réponses en divisant les équipes deux divisions dans un calendrier semi-équilibré.

«Selon le cahier de charge qui sera soumis par les Cataractes, il sera possible d’analyser l’ensemble des questions qui seront soulevées par les équipes. À première vue, tout relèvera de l’ouverture de chacun dans la façon d’accueillir cette nouveauté qui marquerait bien, si tout est accepté, la venue de la 40e saison du circuit. C’est à suivre.»