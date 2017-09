Année record pour le Tour du Lac Saint-Mathieu

La Course du Tour du Lac Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-de-Rioux a reçu plus de 500 inscriptions cette année, ce qui a permis à l’organisation de remettre un montant de 10 500$ à trois organismes de la région, deux records. Il s’agissait de la 4e présentation de cet évènement le 9 septembre.

Ce sont finalement 458 coureurs qui ont franchi le fil d’arrivée du centre de ski du parc du Mont-Saint-Mathieu. «Toutes les conditions étaient réunies de notre côté pour que ce soit un succès. On a eu du soleil, même s’il pleuvait ailleurs dans la région», constate l’une des organisatrices, Marie-Josée Dubé.

Tous les profits ont été remis à l’Association du hockey mineur des Basques, au comité de la cour d’école de Saint-Mathieu et à la garderie scolaire de Saint-Jean-de-Dieu. Les participants ont pu profiter de la température extérieure clémente afin de parcourir les distances de 1 km, 5 km ou encore le tour complet de 13,8 km.

La course des enfants a été remportée par Antoine Kelly de Trois-Pistoles chez les garçons et par Alexandra Delisle de Trois-Pistoles. Les gagnants du 5 km sont Christopher Lévesque-Savard de Les Méchins chez les hommes et Ariane Anctil de Saint-Mathieu-de-Rioux chez les femmes. Le 5 km de marche a été remporté par Josée Rioux de Trois-Pistoles et Denis Pelletier, également de Trois-Pistoles. Finalement l’épreuve maitresse, le tour du lac de 13,8 km, a été remportée par Dave Lévesque de Trois-Pistoles et Danielle Amyot de Rivière-du-Loup.

Tous les résultats des courses sont disponibles sur la page Facebook Course du Tour du Lac de Saint-Mathieu.