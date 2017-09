Succès pour le motocross Construction Claude Gagnon à Saint-Jean-de-Dieu

Le soleil était au rendez-vous pour la première édition du motocross Construction Claude Gagnon à Saint-Jean-de-Dieu le samedi 9 septembre dernier. «Nous avons eu un évènement à la hauteur de nos attentes et même plus avec la présence de près de 1 000 personnes», a indiqué le comité organisateur.

Même bon résultat au niveau du taux de participation des coureurs qui a été excellent pour une première édition avec plus de 200 inscriptions. De plus, les coureurs locaux ont su se démarquer comme les résultats suivant en témoignent.

Samuel Lavoie #73 de Dégelis a terminé troisième dans la catégorie Pro et au premier rang Pro Lites. Karl Normand #1 de Rivière-du-Loup a pris la deuxième place chez les Pro. Félix Dubé a remporté la catégorie VTT Pro.

Simon Viel #27 de Saint-Alexandre a terminé cinquième dans la classe Supermini et premier chez les 65 CC. Félix Ouellet #148 de Saint-Hubert a fini premier dans la classe Supermini et deuxième chez les Junior. Tommy Boucher #808 de Saint-Antonin a pris le troisième rang Junior. Philippe April #99 de Saint-Clément a terminé premier en Initiation. Alexandra Bélanger #77 de Rivière-du-Loup a fini première dans la catégorie Dame Open. François Bélanger #17 de Rivière-du-Loup a terminé deuxième dans les classes Vet+30 et Factory 25 et plus.