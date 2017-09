Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles toujours champion

Pour une deuxième année consécutive, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a fait preuve de résilience et a remporté les grands honneurs de la Ligue de baseball sénior Puribec du Bas-Saint-Laurent. Une énorme poussée en 6e manche a permis à l'équipe pistoloise de s'échapper avec une victoire de 7 à 3 contre le Shaker de Rimouski le 9 septembre à domicile.

Daniel Desjardins atteint par un lancer de Mathieu Gobeil a été la bougie d'allumage du CMB. Les bâtons ont rapidement résonné par la suite en 6e manche, l'émotivité de l'équipe étant à son comble en finale. «Ce n'est pas la première fois qu'on faisait une remontée dans la série. On a tout le temps cru en nos chances (...) On avait pas frappé beaucoup dans les premières manches alors on avait hâte que les bâtons sortent», explique l'entraineur du CMB, Éric Rousseau.

À noter que le CMB avait fait tomber le Shaker 7 à 2 la veille à Rimouski et il a été en mesure de répéter ce tour de force devant ses propres partisans. Un coup filé de Guillaume Bérubé en 6e manche a permis de créer l'égalité 3 à 3. Quatre autres points sans réplique ont suivi pour les Pistolois.

Dave Voyer, lanceur partant pour la formation de Trois-Pistoles estime que l'opportunisme de son équipe lui a permis de remporter la victoire. «On a profité du revirement de situation en notre faveur. Tout le monde avait la tête haute et était en confiance, même si nous n'étions pas en avance au pointage. Le frappeur atteint, c'était un but gratuit et ça nous a donné un point.»

C'est le lanceur Simon Rousseau qui a été nommé «joueur des séries». «C'est mon 6e championnat depuis que je suis dans la ligue. Le premier est difficile, et le deuxième de suite est encore plus difficile. On va fêter et essayer pour un troisième l'an prochain», a-t-il conclu. Cette série n'a pas été de tout repos, les joueurs des deux formations ayant vu les matchs reportés à deux reprises en raison de la pluie. Il s'agissait du 6e match des séries contre le Shaker de Rimouski. Le CMB a remporté le championnat contre les gagnants de la saison régulière.