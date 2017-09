Baseball : la 5e manche de la victoire pour Trois-Pistoles

Pour la 2e fois dans cette série finale, le Shaker de Rimouski a échappé l’avantage du terrain, subissant un revers de 7-2 aux mains du CMB de Trois-Pistoles. Il fera face à l’élimination samedi soir dès 19 h à Trois-Pistoles.

Pourtant, le Shaker était en plein contrôle, avec un Jefferson Vargas au plus fort de ses performances. Après avoir retiré les 9 premiers frappeurs, il a accordé un coup sûr à Thomas Morin, mais a retiré les 3 frappeurs suivants et le Shaker était en avance 1 à 0 après quatre manches.

La 5e manche s’est terminée avec une poussée de 5 points sur 4 coups sûrs et 2 erreurs. Jimmy Durette a produit deux points dans cette manche désastreuse pour les locaux, mais combien vivifiante pour les visiteurs qui, deux manches plus tard, ont terminé le match avec la reprise de l’avantage du terrain et la chance d’enlever la Coupe Verret-Couture dès le 6e match, à domicile.

Simon Rousseau a enlevé une autre victoire au monticule, espaçant bien 6 coups sûrs et 2 buts sur balles, retirant 5 hommes au bâton dans un match complet. Quant à Jefferson Vargas, qui a littéralement perdu le marbre en 5e manche, il a essuyé la défaite en allouant 6 points dont 5 sont mérités sur 5 coups sûrs et 3 buts sur balles et 3 retraits sur des prises en 5 manches.

La série donc se transporte à Trois-Pistoles ce samedi soir à 19 h. Une victoire du CMB lui procurerait le championnat des séries contre les champions de la saison régulière. Une victoire du Shaker d’autre part signifierait le retour de la série au Complexe Guillaume-Leblanc à 20 h lundi soir pour le match décisif.