Lucas Raymond, champion provincial en motocross

Un jeune homme de Saint-Modeste a fait tourner bien des têtes cet été sur les pistes de motocross du Québec. Lucas Raymond, 9 ans, a remporté le championnat provincial extérieur du circuit Challenge Québec dans les catégories 50cc et 65cc.

Le jeune homme a été couronné grand champion de la saison il y a deux semaines, à Issoudun, près de Québec. Il a ainsi mis la main sur deux trophées lui permettant de clore une saison remarquable remplie de succès.

En 65cc, catégorie 6 à 9 ans, Raymond a coiffé au classement général 18 autres participants. C’était sa première saison dans cette catégorie qui nécessite l’apprentissage de nouvelles manœuvres. Huit tranches du championnat étaient au programme.

«Au départ, on a commencé le 65cc pour le plaisir, mais Lucas a finalement remporté les grands honneurs. Il a entamé la saison avec des 4e et 5e positions, puis il a terminé en force avec plusieurs 1ères positions!», indique son père, Yvan Raymond, lui-même ancien coureur de motocross.

Le talent du jeune Lucas a aussi été exploité en 50cc, catégorie 7-8 ans, un calibre qu’il a complètement dominé, malgré la présence de bon coureurs. «Il s’est vraiment démarqué. Avant la dernière course, il avait au moins 100 points d’avance sur le numéro 2. Il était assuré d’être champion sans même participer à l’évènement.»

POTENTIEL

Lucas Raymond pratique le motocross depuis ses 5 ans. Chaque année, il a connu des résultats intéressants au championnat provincial, laissant croire à ses parents qu’il avait un beau potentiel.

«Il m’a vu courser quand il était plus jeune et il a eu la piqure. Il pratique d’autres sports comme le soccer et le hockey, mais je crois qu’il préfère la course. C’est vraiment une passion pour lui», témoigne M. Raymond.

Naturellement, c’est toute qu’une fierté pour la famille de voir le jeune homme aussi bien performer sur la scène provinciale. «C’est vraiment le fun de le voir progresser. Il a une bonne attitude et une très belle technique. Ça se présente bien pour le futur», convient le paternel.

S’il préfère les courses à l’extérieur, Lucas a aussi participé à quelques arénacross en début de saison. Il a d’ailleurs connu de bons résultats à Dégelis (1ère position) et Rivière-du-Loup.

Lucas Raymond prend maintenant relâche du motocross pour la saison hivernale, puisque c’est le hockey qui prendra la relève. Il est fort à parier, cependant, qu’il a déjà bien hâte au printemps prochain afin d’entamer une nouvelle saison de motocross!