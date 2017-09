Les 3L signent Dominic Léveillé et Carl-Antoine Delisle

Les dirigeants des 3L se sont entendus avec deux joueurs pour la prochaine campagne.

À la suite de l’échange de la semaine dernière impliquant Sylvain Deschâtelets, Dominic Léveillé a signé un contrat et portera l’uniforme des 3L. Léveillé avait fini meilleur pointeur de la LNAH en 2013-2014 et possède 2 coupes à son actif.

«Même si ce n’était qu’une formalité, on peut officiellement dire que Dominic fait partie de notre équipe pour la prochaine saison. Il apportera de la rapidité et du talent à notre formation. Avec son attitude et son expérience, il se mêlera bien avec nos leaders», affirme le DG.

Dans un deuxième temps, les Louperivois se sont assurés des services d’un bon réserviste en prenant une entente avec le centre Carl-Antoine Delisle.

«Je suis très heureux de notre entente. Carl-Antoine va agir à titre de réserviste avec nous, dû à la distance et à son travail. Il évoluera parmi nous et nous a assuré qu’il viendra prêter mains fortes au besoin. Je peux le catégoriser comme un réserviste de luxe car il apportera de la vitesse et du caractère à notre offensive», assure Karl Boucher.

Ne manquez pas les prochains communiqués pour connaître tous les détails des signatures ainsi que l'horaire du camp d'entrainement.