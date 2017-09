Guerriers : un beau jamboree et un gain spectaculaire des juvéniles

Les Guerriers juvéniles de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont entamé leur saison avec aplomb, cette fin de semaine. Ils ont remporté leur premier match par l’impressionnante marque de 39 à 0, ne laissant aucune chance au Sélect à Rimouski.

Cette victoire a été la définition même d’un travail d’équipe. Notons tout de même de belles performances individuelles, dont celle du porteur de ballon Dominic Laplante avec deux touchés et celle de Thomas Nadeau sur l’unité défensive.

JAMBOREE

De leur côté, les benjamins n’étaient pas en reste ce week-end, puisqu’ils étaient l’hôte du traditionnel jamboree de football. Rivière-du-Loup a accueilli les équipes de Matane et de Mont-Joli.

«Le but était de préparer nos jeunes, qui pour certains en sont à leurs premières armes en football, aux rudiments du sport et aux différentes routines de matchs (…) Les différents jeux simulés ont démontré qu'il y aura une bonne parité dans la ligue et que la compétition donnera des matchs très intéressants cette saison», a partagé l’entraineur chef des Guerriers benjamins et responsable du programme de football, Denis Bossé.

MATCHS LOCAUX

Les amateurs de football de la région sont maintenant invités à venir assister à un programme double, ce dimanche 10 septembre. Les formations benjamins (11 h) et juvéniles (14 h) ouvriront leur saison locale contre Matane. Les parents, toujours aussi impliqués, organisent un évènement «tailgate» pour tous ceux et celles qui se présenteront afin d’encourager les Guerriers.