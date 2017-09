Maxime St-Gelais: joueur défensif 2017

C’est le voltigeur de Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, Maxime St-Gelais, qui enlève le titre de joueur défensif de la saison 2017 de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent.

Joueur spectaculaire s’il en est un, St-Gelais a eu le don, tout au cours de la saison, de réaliser des attrapés qui n’étaient pas banals, couvrant notamment beaucoup de terrain. Ce n’est pas la première année qu’il retient l’attention des amateurs et tous les frappeurs savent que de frapper la balle dans le camp défendu par Saint-Gelais est une aventure et que rien ne peut être pris pour acquis.

Saint-Gelais a reçu 18 votes des autres équipes que la sienne, que ce soit pour la 1re, la 2e ou la 3e place. C’est donc dire qu’il retient l’attention de toutes les formations du circuit. Il a devancé au scrutin le voltigeur Jasmin Dumas du CIEL-FM de Rivière-du-Loup et le voltigeur de centre du Marché IGA Desrosiers de Matane, Michaël Lavoie, du voltigeur de centre du Shaker de Rimouski, Pierre-Luc Ouellet, du joueur d’inter du CHOX-FM de La Pocatière, Maxime Savoie et du voltigeur de centre et joueur de 2e but des Républicains Sports Experts d’Edmundston, Paul Roy.

Rappelons que les équipes mettent en nomination leurs candidats aux divers trophées électifs et ont par la suite droit à trois bulletins de vote pour chacun des trophées, sans avoir le droit de voter pour un de leurs joueurs.