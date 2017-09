Sylvain Deschâtelets passe à l’Assurancia de Thetford Mines

Avec exactement deux semaines à compléter avant le camp d’entrainement officiel des 3L, Karl Boucher effectue une transaction majeure en échangeant son capitaine Sylvain Deschâtelets et Jérémi Janneteau à l’Assurancia de Thetford Mines.

En retour, les 3L obtiennent Dominic Léveillé en plus d’un 3e choix en 2018. Le monde du hockey peut parfois sembler facile, mais c’est loin d’être le cas lorsqu’il faut transiger des joueurs pour améliorer son équipe. Des joueurs, des amis, des confrères de trios, cette fois-ci, c’est un capitaine qu’il faut laisser partir.

L’échange n’est pas une grande surprise puisque le capitaine des 3L avait demandé d’être échangé afin de se rapprocher de sa famille. «On a bien essayé de lui donner ses premiers choix, Sorel ou Trois-Rivières, mais aucune entente n’a vu le jour, mentionnait le DG. Thetford a ensuite démontré de l’intérêt, puis j’ai vu un bel espoir en Dominic Léveillé que j'avais côtoyé à Jonquière», souligne Karl Boucher.

Dans le cas de Jérémi Janneteau, l’état-major a dû prendre la décision de le laisser partir puisqu’il n’y aurait pas eu de place pour lui parmi les 3L.

Au final, les dirigeants se disent heureux d’avoir mis la main sur Dominic Léveillé. «Il est de loin le joueur le plus talentueux qui nous était possible d’aller chercher, en plus d’être un bon ami de Sébastien Thinel puisqu’ils ont déjà joué ensemble. La chimie sera présente!», affirme Karl Boucher.

L’organisation des 3L a offert nos plus sincères remerciements à Sly qui méritait bien cet échange avec tous les services rendus. Le premier match opposant les 3L à leur ancien capitaine en sol louperivois sera sans aucun doute très riche en émotions.