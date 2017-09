Basketball : visite du Rouge et Or et des Dynamiques du Cégep Sainte-Foy

Une belle soirée de basketball est organisée, le vendredi 15 septembre, à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Le Sport-études accueillera dans son établissement un match hors concours de basketball féminin qui opposera l’Université Laval au Cégep Sainte-Foy AAA.

Le Rouge et Or et les Dynamiques, une équipe pour laquelle évolue d’ailleurs l’ancienne membre des Sphinx Audrey Béland, croiseront ainsi le fer dès 20 h. Le match sera relevé et promet d’être tout un évènement pour les amateurs de basketball de la région.

Cette partie de haut calibre sera précédée par plusieurs activités, dont un match de mini-basket avec le primaire (à 17 h), un match Sport-études basketball (à 18 h) et un concours de 3 points pour les âges (dès 19 h).

L'entrée est gratuite pour ceux qui participent aux activités d'avant-match. Pour ceux qui désirent assister seulement au match principal, le coût est de 5$. Le tout se déroule dans le gymnase principal de l'école secondaire de Rivière-du-Loup.