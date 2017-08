Le Shaker se relève et gagne

Le Shaker de Rimouski vient sans doute de sauver sa finale évitant de tirer de l’arrière 3-0 dans la série l’opposant au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles. Un match en dents de scie pour les Rimouskois qui ont toutefois réussi à renverser la vapeur en 6e manche pour remporter un premier match en finale.

Menant 2-0 après 2 manches sur des points non mérités, le Shaker a fait cadeau de 4 points non mérités aux visiteurs qui ont ensuite pris les devants 8-3, mais une offensive de 7 points en fin de 6e manche lui a permis de se sauver avec la victoire dans un gain de 10-8 sur le CMB qui mène la série 2-1. Le prochain match aura lieu vendredi soir à Trois-Pistoles.

Le Shaker a donc réalisé une irrésistible poussée de sept points sur sept coups sûrs dont quatre de suite en ouverture de sixième manche pour renverser la vapeur et remporter la victoire au grand plaisir d’une foule de plus de 425 personnes.

Pier-Luc Ouellet et Jérôme Rousseau avec des doubles ont causé le plus de dommages lors de cette manche. Le CMB s’était bien repris après avoir donné deux points (non mérités) en deuxième manche pour en marquer quatre, également non mérités à la manche suivante.

Les visiteurs semblaient se diriger vers la victoire ajoutant quatre autres points en manches 4 et 5 pour mettre le score à 8-3. Le Shaker a été des plus opportunistes en ne laissant qu’un seul coureur sur les buts dans tout le match.

Lanceur gagnant : Jefferson Vargas qui a lancé le match au grand complet et signé quatre retraits au bâton. Le revers est au dossier de Simon Rousseau, en relève à Dave Voyer.

Au bâton pour Trois-Pistoles : Samuel Leblond a deux coups sûrs en quatre présences et un point produit, tandis que Maxime St-Gelais a deux coups sûrs en quatre présences. Pour Rimouski : Jefferson Vargas a aidé sa cause avec trois coups sûrs en quatre présences et un point produit, pendant que Pier-Luc Ouellet y allait de deux coups sûrs en trois présences et trois points produits et Michaël Morin a deux coups sûrs en trois présences.

