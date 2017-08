Trois nouvelles signatures pour les 3L

Avec un peu plus de deux semaines à faire avant le camp d’entrainement officiel des 3L, les dirigeants continuent de travailler fort pour former la meilleure équipe possible en vue de la prochaine saison. Karl Boucher annonce donc l’arrivée d’Alexis Vanier, défenseur, en plus du retour de Simon Danis-Pépin et de Donnie Augustine.

Les 3L misent sur une bonne défensive cette année, avec un bon physique, et c’est exactement ce qu’on peut retrouver en Alexis Vanier, le défenseur de 6 pieds 5 pouces, 227 lbs. Ayant joué la majorité de son junior à Baie-Comeau, il a également effectué un passage dans la ECHL. «Je suis très heureux de pouvoir compter sur Alexis dès cette saison. On avait bonne espoir de faire entrer notre 1er choix du repêchage cette année. Vanier est gros et grand et c’est un défenseur avec un puissant tir. Il va être un atout dans notre top 4 de la défensive», assure Karl Boucher.

Comme mentionné plus haut, l’état-major louperivois souhaitait avoir une défensive infaillible et ils ont donc misé sur le retour de Simon Danis-Pépin. «C’est un pilier, pour nous en défense, tant par son jeu que par sa façon de conseiller les plus jeunes. Je suis très heureux d’être venu à une entente avec le vétéran», ajoute le DG

Le retour du pugiliste Donnie Augustine fera surement jaser. Le grand gaillard est devenu un favori parmi les partisans de la ligue, selon Karl Boucher. «Il semble apprécier chaque moment qu’il passe avec nous, toujours avec un grand sourire. C’est plaisant de le voir aller», souligne Boucher.

«Avec tous les ajouts en défensive qu’on a effectué cet été, en plus du retour de nos piliers, je n’ai pas peur de dire que nous aurons une des défensives les plus solides de la ligue!»

Ne manquez pas les prochains communiqués, mais surtout, n’oubliez pas d’aller vous procurer vos billets de saison lors des mercredis 3L, le 30 août, 6 et 13 septembre, entre 17 h et 21 h.