Nathan Ouellet perce l’alignement de l’Océanic

Mission accomplie pour le joueur de hockey louperivois Nathan Ouellet. L’état-major de l’Océanic de Rimouski lui a confirmé dimanche qu’il allait faire partie de l’alignement pour la prochaine saison. Une grande nouvelle pour lui, mais aussi pour les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup où il a été formé.

Nathan Ouellet, 17 ans, aura ainsi très bien tiré son épingle du jeu parmi tous les joueurs invités au camp de sélection de l’équipe du Bas-Saint-Laurent. L’entraineur chef et directeur général, Serge Beausoleil, n’a d’ailleurs pas tari d’éloges pour le jeune homme en point de presse, lundi.

«Nathan a été une révélation pour nous au camp. Il nous fait beaucoup penser à Alex Belzile [de Saint-Éloi]. Il a beaucoup de talent, alors c’est un joueur que l’on souhaite développer. Il s’est vraiment démarqué», a-t-il déclaré.

L’ailier droit de 6 pieds et 166 livres compte d’ailleurs bien prouver au personnel d’entraineurs qu’il n’a pas fait une erreur en lui donnant une chance, lui qui n'a jamais été repêché. «Je suis vraiment très fier de me joindre à l’Océanic, une équipe que j’ai toujours aimé suivre. Je ne pensais jamais porter cet uniforme; maintenant je vais tout faire pour montrer qu’ils ont eu raison de me faire confiance», a indiqué le principal intéressé, lorsque rejoint à Rimouski où il étudie également en Techniques policières.

Après avoir joué six des sept matchs de l'Océanic avant les dernières coupures, Nathan avait confiance que son camp allait connaitre un dénouement positif. «Ça allait bien. Dès mon 1er match, j’ai réalisé que je pouvais jouer dans cette ligue-là. Par la suite, je n’ai jamais regardé en arrière et j’ai continué de donner tout ce que j’avais.»

SPHINX

Le jeune homme est un produit des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Membre de l’organisation depuis ses débuts dans la LHPS, il est devenu cette semaine le tout premier joueur de son histoire à intégrer une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«C’est un très beau moment pour le programme. C’est le fruit d’un travail de tout notre personnel d’entraineurs. Nous sommes évidemment tous très fiers et excités de voir un jeune de la région réussir», a déclaré Terry Michaud, responsable du programme hockey-études à l’ÉSRDL.

Avec les performances de Nathan au camp des recrues, puis au camp de sélection à Rimouski, M. Michaud n’avait aucun doute lui non plus que le jeune homme allait porter l’uniforme des «Nics» cette année.

«Nathan est un jeune intelligent sur la glace. C’est un joueur d’instinct qui aime avoir la rondelle et qui est bon avec celle-ci. Il fait de bons choix et il cadre parfaitement avec la philosophie de l’Océanic», a-t-il ajouté, confirmant les points de comparaison frappants avec Alex Belzile et même Chad Lacasse.

Aux dires de l'athlète, la LHPS a été une très belle école pour le préparer à l'étape supérieure. «C’est un très bon programme. Je suis peut-être le premier de Rivière-du-Loup à atteindre la LHJMQ, mais je ne serai définitivement pas le dernier!», a-t-il assuré.

AILIER OU CENTRE?

Devant les journalistes, Serge Beausoleil a mentionné être intéressé par les ailiers ayant du potentiel pour évoluer au centre, position que connait bien Nathan. Reste maintenant à savoir si l’attaquant de Rivière-du-Loup sera éventuellement invité à piloter l’un des trios de l’Océanic.

«Je n’ai pas encore eu de discussions sur mon rôle avec l’entraineur, mais je crois être capable de jouer aux deux positions. Je compte bien profiter de toutes les opportunités qui me seront offertes.»

Pour les joueurs de l’équipe officielle, les prochains jours seront maintenant utilisés afin de se préparer la prochaine saison. Notons que Nathan peut aussi compter sur la présence d’un autre joueur issu du KRTB parmi l’alignement de l’Océanic. L’ancien joueur des Albatros, Anthony D’Amours, a su convaincre la direction de son potentiel.