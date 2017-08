Stephane Dubois, grand vainqueur de la Coupe Lepage Millwork

Grande première au Canada, la formule de la Coupe Lepage Millwork de Rivière-du-Loup a offert du golf de grande qualité aux amateurs de la région lors des derniers jours. Une fin de semaine qui a couronné Stephane Dubois, gagnant de la division Great Lakes Tour.

L’Ontarien de 25 ans a ainsi eu le dessus sur le Québécois Max Gilbert en finale de la compétition et il a mis la main sur un chèque de 12 000 $. Un 18 trous chaudement disputé pendant plus de 3 heures et demie et qui a présenté des coups exceptionnels du début à la fin de l’après-midi.

«C’était une très belle finale. Ça m’a pris beaucoup de bon golf pour atteindre la victoire, mais je suis content et reconnaissant», a déclaré Dubois, le trophée dans les mains. «J’aurais peut-être aimé réussir davantage de coups roulés et ainsi terminer la partie avant le 18e trou, mais Max a très bien joué. C’était un bel affrontement.»

En effet, Dubois n’a pas tardé à prendre les devants tôt dans le match, mais les deux golfeurs se sont ensuite offert une lutte serrée. Avec une avance d’un trou au 18e, le natif de Brantford a placé son coup de départ en plein centre de l’allée alors que Max Gilbert voyait le sien s’arrêter dans une rangée d’arbre bordant l’allée. Après un cinquième coup sans succès aux abord du vert, le Québécois lui a concédé le trou et, par le fait même, la victoire.

«Pour moi, le point tournant est mon oiselet au 11e. C’était probablement mon meilleur coup de la journée. Max avait le momentum, mais ça m’a donné confiance et ça m’a aussi permis de garder une avance de 2 points ce qui a fait une grande différence par la suite.»

Représentant le Circuit Canada Pro Tour, Max Gilbert, 27 ans, se sera fièrement battu jusqu’à la fin. Il a empoché de son côté la somme de 7 000 $. «J’ai connu un bon tournoi, je suis content. J’ai retrouvé ma game, mes repères. Dernièrement, ça n’allait pas super bien, alors je suis excité pour les prochains évènements», a souligné le golfeur originaire de Saint-Georges.

Près de 100 amateurs de golf ont profité d’une température très intéressante pour suivre la finale du premier au dernier trou. Un soleil rayonnant et un vent quasi absent ont fait la joie de tous et chacun.

INSTALLATIONS SALUÉES

La Coupe Lepage Millwork a ainsi été un succès non seulement en raison de la qualité du golf qu’on y a joué, mais aussi grâce aux installations parfaitement préparées. La beauté du terrain et l’aménagement des verts ont fait l’unanimité.

«Ça faisait environ 7 ans que je n’étais pas venu ici et je ne me souvenais pas à quel point le terrain était aussi beau. Les verts étaient phénoménaux cette fin de semaine, je n’ai rien à dire. Cela a certainement contribué au plaisir de joueur», a souligné Max Gilbert.

Même son de cloche du côté du président du Circuit Canada Pro Tour, Jean Trudeau. «C’était un évènement fabuleux. J’ai eu des commentaires très positifs de tous les compétiteurs», s’est-il exclamé, visiblement satisfait. «Le club de golf de Rivière-du-Loup a vraiment fait un travail exceptionnel, nous avons très bien été accueillis.»

Les 64 joueurs participant à l’évènement de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour ont écrit une page de l’histoire du golf au Canada puisqu’il s’agissait de la première confrontation entre deux circuits professionnels sous le format en partie par trous. La formule a connu un tel succès qu’elle sera de retour en 2018, a confirmé M. Trudeau. «Le parcours de Rivière-du-Loup se prête réellement à une compétition par trous. Nous avons eu droit à un beau spectacle pendant 4 jours.»

Jean Trudeau a rappelé l’importance des partenaires locaux dans l’organisation de la Coupe Lepage Millwork, présentée par Desjardins. C’est aussi grâce à eux que l’évènement a pu être amené en sol louperivois.