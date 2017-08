Coupe Lepage Millwork : un duel opposant Gilbert à l’Ontarien Dubois en finale

Tout le monde s’attendait à des duels épiques lors des finales de division de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins au club de golf Rivière-du-Loup, un événement de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour.



C’est exactement ce qui est arrivé avec la victoire de Stephane Dubois au 19e trou contre Mark Hoffman dans la division du Circuit Great Lakes Tour et plusieurs minutes plus tard, il a fallu 24 trous pour que Max Gilbert remporte la victoire aux dépens de Jérôme Blais.



Stephane Dubois était heureux du dénouement en sa faveur après une longue journée où il avait joué 18 trous en matinée pour vaincre Beon Yeong Lee 1 et 0 puis 19 trous en après-midi.



«Ce fut une longue journée, a-t-il mentionné. Je savais que ces deux derniers matchs seraient des combats féroces surtout que j’avais eu plus de facilité à remporter les trois premiers. Après mon match en matinée, je ressentais un certain épuisement mental, à cause de la fatigue.»



Le joueur de Brantford n’avait que des éloges pour son cadet Brendan Leonard. Ironie du sort, c’est lui que Dubois a vaincu en demi-finale de division. «Nous sommes deux très grands amis et s’il avait gagné je n’aurais pas hésité une seconde à lui servir de cadet. Il m’a été d’une aide très précieuse.»



Quand il est arrivé au 10e trou, Stephane Dubois tirait de l’arrière par quatre trous. «Si je n’avais pas eu Brendan, j’aurais certainement connu un gros moment de découragement. Surtout que Mark venait de caler un roulé d’une vingtaine de pieds au neuvième. Brendan m’a alors dit de me concentrer sur les 10e et 11e trous, qu’il y aurait de bonnes choses pour moi. J’ai réussi des oiselets pour réduire l’avance de Mark à deux trous.»



Le vainqueur de la division du Circuit Great Lakes Tour entendait bien avoir une soirée tranquille en regardant le combat de boxe Mayweather-McGregor avant une bonne nuit de repos. «Ce sera la bataille de l’Ontario contre le Québec et je m’attends à une forte compétition demain.»



Même s’il a disputé 44 trous dans sa journée, Max Gilbert ne sentait pas trop la fatigue. «C’est plutôt Stéphanie, ma cadette, qui était épuisée. Moi, j’ai trouvé ça très plaisant et le format en partie par trous est excitant. J’ai bien joué, mais pas comme lors de mes deux derniers matchs. Sur le neuf de retour, j’avais plus de difficulté à juger la vitesse des verts de sorte que j’ai laissé plusieurs roulés à court. »



Max Gilbert, de Saint-Georges, affrontera donc Stephane Dubois. «C’est parfait. J’ai déjà joué avec lui quand j’étais junior, dit-il, ça fait un bout de temps. C’est un bon gars, il est agréable et ce sera vraiment plaisant de l’affronter.»



La grande finale de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins en collaboration avec l’Hôtel Universel, l’Hôtel Levesque, McDonald’s et la Ville de Rivière-du-Loup sera présentée sous le coup de midi, dimanche.