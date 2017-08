Coupe Lepage Millwork : Bédard victorieux aux dépens du champion en titre

Pendant que Pierre-Alexandre Bédard remportait une victoire aux dépens de Dave Lévesque, champion en titre de la Coupe Lepage Millwork, Brendan Leonard, le meneur au classement du Circuit Great Lakes Tour, avait raison de David Morland IV.

La table est donc mise au club de golf Rivière-du-Loup pour les demi-finales de division de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins, une étape de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour.

«C’est une belle victoire pour moi, a commenté Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge), vainqueur par 4 et 3. J’ai fait quelques coups de grande qualité. C’est au 12e trou que le momentum a changé en ma faveur. Dave (Lévesque) venait de réussir un long roulé de 45 pieds au 11e mais au trou suivant, j’ai atteint le vert sur mon coup de départ pour un oiselet facile et ça m’a donné beaucoup de confiance.»

Brendan Leonard a gagné lui aussi par la marque de 4 et 3. «Je n’ai pas perdu un trou. Aujourd’hui, je frappais bien la balle et surtout je n’ai pas fait d’erreurs. Ma balle était souvent près du drapeau, pour des roulés faciles. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué selon le format en partie par trous mais c’est une formule qui me plaît beaucoup.»

Il jouera en demi-finale de la division Great Lakes Tour contre son bon ami Stephane Dubois, tombeur de John Regan 4 et 3. «Brendan et moi avons développé une très grande amitié, a mentionné Dubois. Nous nous aidons beaucoup et ce sera une lutte très intéressante d’affronter Brendan. Nous allons nous mesurer l’un à l’autre et j’anticipe déjà que nous aurons beaucoup de plaisir. Brendan est en tête de notre circuit et c’est toujours plaisant d’affronter les meilleurs joueurs.»

Stephane Dubois avoue qu’il a commencé son match de l’après-midi un peu plus lentement que les précédents. «Je n’étais jamais en arrière dans le compte, a-t-il ajouté, et aujourd’hui le temps était idéal, sans le vent. Je n’ai jamais senti un 14 degrés Celsius aussi chaud.»

Les affrontements de demi-finales de la division Circuit Canada Pro Tour mettront aux prises Max Gilbert (St-Georges) et Billy Houle (Le Portage) puis Pierre-Alexandre Bédard et Jérôme Blais (Venise/Performance Golf).

Du côté du Circuit Great Lakes Tour, les demi-finales opposeront Stephane Dubois à Brendan Leonard et Beon Yeong Lee à Mark Hoffman.

«Ce fut mon meilleur match en trois jours, a expliqué Max Gilbert en parlant de sa victoire 2 et 0 contre Francis Berthiaume (Laval-sur-le-Lac). J’ai sept oiselets et aucun boguey. La clé dans une partie par trous c’est de ne pas donner de trous aux autres. Ils doivent alors prendre des risques pour te battre.»

Billy Houle et Jérôme Blais ont tous deux eu le même commentaire en entrant dans la salle de presse, notant qu’ils n’y avaient pas mis les pieds depuis longtemps.

Jérôme Blais, gagnant 2 et 0 de Sonny Michaud (La Tempête) était satisfait de son jeu. «J’ai retrouvé mes moyens. La qualité de mon jeu c’est de ne pas faire d’erreurs. Je mets toujours ma balle en jeu et ça oblige l’adversaire à forcer. J’étais en avance par trois trous après 15 et Sonny a réussi l’oiselet au 16e, puis j’ai commis un boguey au 17e pour voir mon avance réduite à un seul trou. Au 18e, Sonny avait une approche très facile à faire, il a raté le trou et moi, j’ai terminé avec un oiselet.»

De son côté, Billy Houle parlait d’une bonne journée. «Je n’ai pas l’occasion de m’entraîner autant que je le voudrais, mais dernièrement j’ai eu plusieurs rondes de compétition avec la tenue de la Coupe Sani Marc - Desjardins et ici j’en ai déjà joué quatre si on inclut le pro-am. Je me sens très bien présentement.»

La Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins en collaboration avec l’Hôtel Universel, l’Hôtel Levesque, McDonald’s et la Ville de Rivière-du-Loup se poursuit samedi avec les demi-finales, à compter de 8h, et les finales de division à partir de 14h.