Une année prometteuse pour les Guerriers

L’organisation des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a ouvert son camp d’entrainement, ce lundi 21 aout. Fortes d’un important nombre de joueurs talentueux, les équipes benjamine et juvénile amorcent une saison où tous les espoirs sont permis.

Près de 90 joueurs de football prendront ainsi part aux huit entrainements intensifs qui précèderont le début de la nouvelle saison au début septembre. Jamais l’organisation scolaire n’avait accueilli autant de jeunes athlètes.

«C’est une grosse année pour nous, les deux équipes ont beaucoup de potentiel, alors c’est excitant», a déclaré l’entraineur chef des juvéniles, Jeremy Rioux. «On ne veut jamais s’avancer, mais c’est peut-être la première fois depuis la création de l’équipe benjamine que l’on pourrait gagner le championnat régional dans les deux catégories.»

À elle seule, la formation juvénile rassemblera 48 joueurs, un nombre très important. «Je n’en ai jamais entrainé autant en même temps», note d’ailleurs M. Rioux, en riant. «L’an dernier, nous avions seulement 7 finissants, alors plusieurs joueurs sont de retour. On parle de 31 élèves de secondaire 4 et 5. L’équipe aura définitivement une belle maturité.»

Cette profondeur pourrait d’ailleurs s’avérer être un outil de choix en cours de saison, le football étant un sport très physique. «La saison est courte et intense, on le sait, alors c’est certain que cela pourrait jouer en notre faveur.» L’an dernier, la formation juvénile avait subi la défaite en quart de finale.

BENJAMINS

Forts de deux championnats régionaux consécutifs, les Guerriers benjamins seront aussi à surveiller cette année. L’équipe compte elle aussi une belle profondeur avec 37 joueurs, un nombre également plus élevé qu’à la normale. Notons qu’ils auront cette saison trois adversaires avec l’ajout d’une équipe à Mont-Joli.

La création de l’équipe benjamine il y a quelques années rapporte d’ailleurs ses fruits au programme de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Nombreux sont les joueurs recrutés dorénavant à l’école primaire. Ils sont ensuite développés pendant plusieurs années dans le même programme ce qui est un bel avantage.

«Ce sont des joueurs qui ont donc beaucoup d’expérience et un fort sentiment d’appartenance avec l’équipe. Ils arrivent aussi au niveau juvénile avec une très bonne compréhension du football qui est un sport complexe. C’est que du positif pour nous», souligne l’entraineur.

À chaque année, Jeremy Rioux et Denis Bossé, le responsable du programme et entraineur-chef des benjamins, visitent les écoles primaires afin de commencer le recrutement de jeunes joueurs. Ils remarquent de plus en plus d’intérêt.

«Les jeunes nous connaissent davantage. Ils savent que les benjamins ont connu du succès et que l’organisation progresse. C’est super intéressant.»

Les équipes benjamines et juvéniles entameront leur saison locale le 10 septembre prochain lors d’un programme double contre Matane. Notons que les Guerriers accueillent aussi cette année le Jamboree benjamin qui se tiendra la fin de semaine précédente, le 3 septembre. Toutes les équipes de l’Est du Québec seront sur place.