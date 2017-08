Les 3L annoncent trois nouvelles signatures

L’état-major des 3L de Rivière-du-Loup est fier d’annoncer le retour de Maxime Villemaire, ainsi que la venue de l’attaquant Marc-Olivier Brouillard et du défenseur Matthieu Roy pour la saison 2017-2018.

Pour ce qui est de Villemaire, il n’a plus besoin de présentation selon le DG Karl Boucher. «Je suis très content de son retour. Max a démontré dans le passé qu’il est un gars de séries. Les adversaires le détestent et c’est la raison de pourquoi nous l’adorons. Il est le genre de joueur que toutes les équipes voudraient parmi leur alignement».

De son côté, Marc-Olivier Brouillard a joué la majorité de son hockey junior pour les Voltigeurs de Drummondville. Il a également porté l’uniforme du Titan et des Olympiques, avant de se rendre à l’Université Concordia. «Je suis très heureux de cette prise, lance Boucher. J’ai eu une bonne discussion avec Marc-Olivier et il est emballé par ce nouveau défi. Il possède tous les atouts pour être une pièce importante de notre offensive».

Finalement, la venue du jeune défenseur Matthieu Roy viendra aider la brigade défensive, lui qui a été repêché premier au total dans la LHSAAA cette saison. «Il est rempli de potentiel et a été nommé défenseur de l’année dans le Junior AAA en 2013-2014, affirme Karl Boucher. Lors des deux dernières saisons, il a évolué sur les grandes glaces de la France, ce qui est bien puisqu’il ne sera pas en territoire inconnu sur la patinoire du Centre Premier-Tech. Nous étions très heureux de l’avoir repêché et nous le sommes encore plus de le voir dans nos couleurs cette saison».

ENTRAINEUR-ADJOINT

De plus, les dirigeants des 3L ce sont entendus avec Guillaume Caron à titre d’entraineur adjoint à Simon Turcot pour la prochaine saison. Guillaume est bien connu dans la région, lui qui était directeur hockey ainsi qu’entraineur pour les Seigneurs de La Pocatière depuis 3 saisons. «Je suis très heureux de relever ce nouveau défi, mentionne Guillaume Caron. J’ai adoré mes conversations avec Simon et j’ai très hâte que le camp commence!»