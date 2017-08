France Joubert gagne une médaille d’or au Championnat du monde sénior

France Joubert de Trois-Pistoles est revenue avec deux médailles, dont une d’or en double, du Championnat du monde sénior des dix quilles qui se déroulait cette année du 13 au 20 aout à Munich, en Allemagne.

«Avec Jill Friis de l’Ontario, nous avons battus deux équipes américaines, qui sont des professionnelles, pour gagner notre médaille d’or», a souligné Mme Joubert.

De plus, l’équipe de quatre joueuses qui représentaient la Fédération canadienne des Dix-Quilles a remporté la médaille d’argent. Ses deux autres membres sont Sharon Tataryn et Laurie Griffit. En simple, la seule Québécoise sur l’équipe canadienne a pris le huitième rang de la compétition qui regroupait 44 pays.

TROISIÈME CHAMPIONNAT

Il s’agissait d’une troisième participation de la joueuse de 54 ans au Championnat du monde sénior. À la première occasion, Mme Joubert avait obtenu une médaille d’argent en équipe de quatre. La deuxième fois, ce fut le bronze en double.

Cette compétition regroupait les meilleures joueuses de 50 ans et plus de chaque pays. «Cette année, le calibre était très relevé. Nous avons réalisé un bel exploit en double, ç’a toujours été très serré. Nous avons joué sept jours de temps sur des allées très difficiles et avec une température très chaude à l’intérieur du bâtiment. J’en retire une grande fierté», a-t-elle commenté.

Rappelons que France Joubert était revenue des Championnats canadiens de quilles de Montréal en mai dernier avec une médaille d’or pour une 4e année consécutive, chez les séniors. Elle s’est classée en 13e position, toutes catégories confondues.