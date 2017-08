Le CMB explose avec 13 points et force un 7e match

Les Braves du Témiscouata n’ont eu aucune chance de s’installer dans le 6e match de la série demi-finale de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent. Au pied du mur, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a été dominant, remportant la partie par la marque de 13-3.

Les visiteurs n’ont jamais regardé en arrière, maintenant leur avance tout le match et résistant à une tentative de retour des Braves qui, en 2e manche, ont réduit l’écart à un seul point. Mais en 3e manche, le CMB a repris ces deux points pour en ajouter 4 autres en 4e manche. Le sort en était jeté.

Ce faisant, le CMB force la tenue d’un 7e et décisif match mercredi soir à 20 h sur son propre terrain où il a cédé le match # 5 vendredi soir par 5-1, incapable de profiter de ses chances. Il y a fort à parier que l’on assistera à la reprise du duel de vendredi dernier entre Félix Castonguay et Jimmy Durette, au monticule. Un match à ne pas manquer.

L’ATTAQUE TONNE

L’attaque du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a tonné de 16 coups sûrs, dont cinq par Dave Voyer contre les quatre lanceurs des Braves du Témiscouata pour l’emporter devant une foule de plus de 500 personnes au Parc des Braves.

Les visiteurs ont ouvert la marque dès la première manche avec trois points. Les Braves ont ramené le pointage à 3-2 en deuxième sur le coup sûr de Luc Sénéchal et le ballon-sacrifice de Patrick Ouellet. Le Construction Michaël Bérubé y est allé d’une poussée de six points dans les manches 3 et 4 pour mettre le match hors de portée. Jimmy Durette a frappé une longue balle de deux points en sixième manche.

Alexandre Dubé, avec trois manches lancées, a été crédité de la victoire. Au bâton, Dave Voyer avec cinq coups sûrs en cinq présences et trois points produits, Thomas Morin et Maxime St-Gelais avec chacun trois coups sûrs en cinq présences et Jimmy Durette avec deux coups sûrs en quatre présences, dont un circuit de deux points, ont brillé.