Une formation Jeep 101

Vous aimez les véhicules de la marque Jeep? Pour sa 14e année, le Club Jeep de l’Est, en partenariat avec le Garage Windsor, vous invite le samedi 26 aout prochain à «La journée formation 101» pour les amateurs et les futurs amateurs de cette passion Jeep.

Dès 9 h, dans le stationnement du Garage Windsor au 287, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup, vont débuter des ateliers sur divers sujets (Club Jeep, conduite hors route, garantie, achat, entretien, pièces et règles de modifications, etc.). Des professionnels seront là pour vous conseiller et vous partager la passion Jeep.

De plus, on notera sur place : jeux gonflables, essais routiers, exposition Jeep, rallye à obstacles, musique, cantine et randonnée. L’admission est gratuite pour tous. Pour des informations supplémentaires, contactez Emmanuelle au 418-894-1606, sur la page Facebook du Club Jeep de l’Est ou au Garage Windsor.