Une belle fin de saison pour la Ligue de soccer senior mixte participation de Rivière-du-Loup

La 32e saison de la LSSMP vient de se terminer. Cette année, l’équipe d’Yvan Turcotte électrique avec son capitaine Julien Dumont-Malenfant s’est démarqué en remportant le trophée des séries ainsi que celui de la saison régulière.

Lors de la finale, ils ont vaincu l’équipe de Spécialités Électriques du capitaine Pierre-Olivier Charest. De plus, différentes récompenses ont été décernées aux joueurs par leurs pairs : le joueur le plus utile (Olivier Houde-Lemay et Alice Couture), le meilleur avant (Sébastien Rioux et Catherine Vaillancourt), la meilleure demie (Amin Roubi et Meggie Pelletier), le meilleur défenseur (Benoit Pelletier et Kym Paradis), la recrue de l’année (Freddy Bobo et Alice Couture), le joueur le plus polyvalent (Laurent Cunny et Joanie St-Julien), le meilleur gardien (Charles Ouellet), le capitaine de l’année (Antoine Plante), l’équipe de l’année (la P’tite Grenouille) et l’arbitre de l’année (Ludovic Boudreau). Finalement, le prix Émile Sirois est remis à un joueur qui s'implique grandement dans la ligue depuis plusieurs années, sur le terrain comme à l’extérieur. Le récipiendaire de cette année est Anthony Roy. L’organisation tient à remercier les arbitres et tous les commanditaires pour leur implication.