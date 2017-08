Direction la Nouvelle-Écosse pour Simon Dion-Viens

Tout juste quelques jours après avoir récolté un autre précieux Top 10 dans la série canadienne NASCAR Pinty’s au Grand Prix de Trois-Rivières, Simon Dion-Viens sera de retour en piste aujourd’hui pour une course en ovale de 300 tours disputée sur le circuit du Antigonish Speedway en Nouvelle-Écosse.

«Tous les membres de mon équipe de course et moi-même avons très hâte d’être de retour en piste. Nous avons très bien performé depuis le début de la saison et nous souhaitons continuer sur notre lancée», indique Dion-Viens avec beaucoup d’enthousiasme.



«Ce week-end, je ferai face à un défi de taille car je n’ai qu’une expérience très limitée sur circuit ovale et en plus je n’ai jamais eu la chance de rouler sur le circuit d’Antigonish, que plusieurs considèrent comme une des plus belles pistes ovales au Canada. Pour cette course, mon objectif est plutôt simple : terminer l’épreuve et si possible me glisser encore une fois parmi les 10 premiers au fil d’arrivé», explique Simon.



L’action débutera donc ce samedi à 12 h 30 pour les pratiques. La qualification aura lieu à 15h et le drapeau vert sera agité à 20 h. À noter que la course sera diffusée en différée sur les ondes de TSN et de RDS.



Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook et Instagram au @sdvautosport.