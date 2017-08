Kevin Veilleux s’amène avec les 3L

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup ajoute du poids et du talent à son offensive. Karl Boucher a confirmé les signatures des attaquants Kevin Veilleux, Yann Poirier et Yvan Busque.

La direction est ainsi fière d’annoncer le retour de Keven Veilleux dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), lui qui était parti en Europe lors de la dernière campagne. Veilleux avait été acquis lors du repêchage de dissolution des River Kings de Cornwall.

«Il est parfait pour le hockey nord-américain», affirme Karl Boucher. «Il possède un physique imposant, il peut jouer autant au centre qu’à l’aile et a un lancer du poignet digne des ligues majeures. Nous sommes très heureux de nous être entendus pour les deux prochaines saisons avec lui. Keven sera un atout pour notre équipe.»

Yann Poirier enfilera aussi les couleurs des 3L pour la prochaine saison. Habitant dans la région de Québec, le transport sera facile de son côté. Le petit attaquant avait passé la deuxième moitié de la saison dernière dans les rangs des Marquis de Jonquière, puis avait été retourné aux Prédateurs de Laval une fois la saison terminée. «C’est un joueur polyvalent qui peut être utilisé dans toutes les situations de jeu. Yann est heureux de se joindre à nous et nous le sommes aussi», ajoute le DG.

De son côté, Yvan Busque sera de retour cette saison. «Je suis heureux de son retour, mentionne Karl Boucher. Il a eu besoin de temps pour reprendre le rythme l’an passé, dû à sa période d’inactivité, mais plus cela allait, plus il le reprenait. Il frappe beaucoup, apporte de la vitesse et est très efficace sur les mises au jeu».

Karl Boucher n’a pas fini son travail. D’autres annonces sont attendues.