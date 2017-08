Sébastien Thinel portera les couleurs des 3L

Pour la sixième vague de signatures chez les 3L, les dirigeants sont très heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Thinel, premier choix de l’équipe lors du repêchage de dissolution des Prédateurs de Laval.

«C’est un grand plaisir, pour nous, d’accueillir Sébastien dans nos rangs. C’est un joueur qui va apporter une bonne touche offensive. Notre but lors du repêchage était de l’amener avec nous et c’est ce qu’on a réussi à faire!», a affirmé Karl Boucher. Ayant joué son junior dans les couleurs de Victoriaville, c’est ensuite dans la ECHL et EIHL que Thiel a poursuivi sa carrière avant de revenir au Québec.

Pour la suite, il faut bien sûr annoncer le retour du gardien Loïc Lacasse devant le filet. «C’était un incontournable pour nous de ramener le meilleur gardien de la ligue, le DG. Nous nous sommes donc entendus pour deux saisons».

Finalement, Derick Roy sera également de la formation, lui qui a été une belle surprise l’an passé selon Karl Boucher. «Il a connu de bonnes performances lorsqu’on a fait appel à lui». Le gardien avait été sélectionné dans les recrues défensives de l’année lors de la dernière campagne.

