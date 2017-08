Les cuisses ont eu chaud au Squat-Don du Défi Everest

Le Squat-Don Info Dimanche – CIBM FM est fier de présenter un bilan positif de sa première édition. Pendant ces dernières 24 h, les participants ont réalisé un total de plus 50 000 squats correspondant à une collecte de plus de 5 000 $. Un très bon coup de pouce pour la collecte de fonds du Défi Everest : les équipes ont en effet jusqu’au 17 août prochain 16 h pour récolter le montant minimum de 1 500 $ ou mieux, le dépasser.

La participation populaire a été au rendez-vous donnant une ambiance festive tout au long de l’activité. «Nous avons eu beaucoup de plaisir durant 24 h avec les généreux donateurs et les participants aux muscles endoloris, c’est donc mission accompli pour ce premier Squat-Don», confirme Yvan L’Heureux. Tous les participants tiennent à remercier les généreux donateurs pour leur belle contribution. Imaginez que certains participants ont fait plus de 500 squats en 24h allant jusqu’à plus de 3 000 pour certains.

Le Squat-don Info Dimanche – CIBM FM tient à remercier le Centre Commercial de Rivière-du-Loup pour avoir mis à notre disposition ses locaux pendant la fin de semaine, permettant aussi aux participants de dormir à l’intérieur du centre, une opportunité exceptionnelle et inédite. «Nous sommes heureux d’être un partenaire important du Défi Everest et du Squat-Don. C’est déjà un rendez-vous pour l’année prochaine!» affirme Guy Thibault, directeur du Centre Commercial.

Toute l’équipe du Défi Everest remercie également ses partenaires Info Dimanche et CIBM-FM qui ont encouragé et soutenu cette activité. Les équipes régulières, les participants du Macadam ultra et tous les organismes touchés par le Défi leur sont reconnaissants pour leur implication.

Pour en savoir plus et participer à la collecte qui se poursuit jusqu’au 17 septembre 2017, consultez le site web au www.defieverest.com.