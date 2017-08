Trois-Pistoles démolit la défensive des Braves et l'emporte 16 à 5

La défensive des Braves du Témiscouata a littéralement laissé tombé le lanceur d’office, Félix Castonguay, en commettant 4 erreurs en 3e manche, ce qui a ouvert la porte à 6 points du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, en route vers un gain de 16 à 5, devant une galerie de plus de 375 personnes. La série est égale 1 à 1.

Les gagnants n’en ont pas resté là, y allant d’une autre grosse manche de 5 points en 5e manche pour atteindre le chiffre 13. Tout comme en troisième manche, un seul point est mérité. Dave Voyer a ajouté sa touche avec un circuit de 3 points en 6e pour porter le pointage à 16-4. Voyer a terminé sa soirée de travail avec 5 points produits. Les lanceurs des Braves ont aussi fait preuve d’une grande générosité en donnant 12 buts sur balles.

Jimmy Durette a la victoire à sa fiche, lançant 5 manches, tandis que le revers est au dossier de Félix Castonguay avec 4 manches lancées. Une partie sauvegardée est accordée à Éric Rousseau qui a lancé les deux dernières manches.

Au bâton pour Trois-Pistoles, Ludovic Saucier a 2 coups sûrs en 2 présences et 3 points produits, Dave Voyer a 3 coups sûrs en 4 présences dont un circuit et 5 points produits, Simon Rousseau a 2 coups sûrs en 4 présences et Maxime St-Gelais a un coup sûr en 2 présences et 4 points marqués. Pour Témiscouata : Félix Castonguay a 3 coups sûrs en 4 présences tandis que Michel Bérubé a 2 coups sûrs en 4 présences

De son côté, le CHOX-FM de La Pocatière est revenu dans la série, l’emportant 3-2 à Rimouski. Le Shaker est toujours en avance, mais 2-1. Le prochain match aura lieu le 13 aout. Témiscouata sera à Trois-Pistoles dès 19 h 30.