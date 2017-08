Simon Dion-Viens en piste au Grand Prix de Trois-Rivières

Simon Dion-Viens sera en piste le week-end prochain à l’occasion de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le pilote du Kamouraska sera au volant de son puissant bolide NASCAR, la voiture Dodge Challenger 25 Castrol Canada.

Fort de sa 6e position lors de la dernière épreuve à Mirabel, Dion-Viens aura encore à faire face à un défi de taille en partageant la piste avec les meilleurs pilotes canadiens tels Alex Tagliani et Andrew Ranger.

«Nous avons bien performé depuis le début de la saison et nous prévoyons arriver en force pour le Grand Prix de Trois-Rivières. En collaboration avec l’équipe CBRT, nous avons retravaillé les réglages de la voiture 25 et nous espérons de bonnes performances», explique le principal intéressé.

«C’est toujours spécial d’être en piste à Trois-Rivières. J’adore le circuit ainsi que l’ambiance qui y règne. Il s’agit d’un évènement majeur et une bonne opportunité pour moi d’offrir une excellente visibilité à mes partenaires. Des gens de Castrol Canada, Bestbuy Pièces d’auto, WE Finances et d’Olivier Kamouraska Chrysler seront d’ailleurs sur place pour m’encourager», poursuit Dion-Viens.

Il est d’ailleurs à noter que le coureur a connu beaucoup de succès par le passé dans les rues trifluviennes avec deux victoires en 2013 dans la série canadienne Supercar.

Horaire et diffusion du GP3R

Simon Dion-Viens sera en piste à compter de 12 h 30 samedi pour des pratiques. Le départ de la course de 50 tours aura lieu à 14h15 dimanche. Il sera possible pour les amateurs d’écouter la course en direct à la télévision sur les ondes de RDS2 et de TSN.