Les membres Filoup donnent un dernier coup pour la saison

Les membres du Club Filoup de Rivière-du-Loup ont démontré l’étendue de leur talent, le 5 aout à Québec, alors que se tenait le match inter-région d’athlétisme de l’Est, puis la dernière Soirée Rouge et Or. Ils y ont remporté un total de 46 médailles (25 or, 15 argent et 6 bronze).

Les 9 filoupiens et 9 filoupiennes ont donc très bien fait. Soulignons que 12 athlètes sont champions régionaux dans 25 épreuves.

Match Inter-régions

Lors du match inter-région d’athlétisme de l’Est, le relais des garçons qui regroupait Pier-Olivier Lebrun, Éloi Rousseau des Vaillants et David Méthot et Adam Beaulieu des Filoup ont remporté le 4X100m de plus d’une demi-seconde sur leurs plus proches rivaux de Chaudière-Appalaches.

La benjamine Sara-Kim Veilleux, qui était surclassée cadette, a été médaillée de bronze au 80m haies. Celle qui avait fait le record du Québec en 12,71 à Sherbrooke a couru la course préliminaire en 12,69 secondes. Autre record ? Non, étant donné le vent de 2,9 m/sec, son record ne pouvait être homologué.

Celle qui a réalisé 12,81 en finale a montré que son amélioration aux haies est la pointe de l’iceberg. La représentante du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a également terminé au pied du podium au saut en longueur à 2 cm du bronze et en 6e place en hauteur et au relais féminin 4X100m.

L’autre médaillé du club fut l’athlète de Percé David Méthot avec une 3e place au 300m en 44,05 sec. À noter les records personnels des benjamins Abdelwessi Flilou au 100m et au 800m, de Rosalie Chouinard au disque 1 kg et du Pascalais Adam Beaulieu au 800m.

Soirée Rouge & Or

Le soir même, toujours près du Stade Telus de l’Université Laval, 7 athlètes du club Filoup ont pris part à leur dernière rencontre estivale. Nathan Soucy est entré dans le top 50 des meilleurs coureurs sur cette distance avec un temps de 1 :58.43, ce qui lui vaut le 43e temps au Canada et le 4e meilleur en province. Pour sa part, Marie Michaud a réussi son record personnel au saut en longueur.