Les 3L s’entendent avec Swan et deux nouveaux joueurs

L'organisation des 3L de Rivière-du-Loup a annoncé le retour de Bryce Swan et l'arrivée de deux nouveaux joueurs dans la formation pour la prochaine saison.

La première signature est celle de Guillaume Rioux-Legault, un l’imposant défenseur de 6 pieds 3 pouces. Si vous pensez le connaître, c’est qu’il a joué près de 40 matchs dans l’uniforme de l’Océanic de Rimouski en 2015-2016. Le jeune gaucher de 22 ans a ensuite poursuivit sa carrière à l’Université de l’île-du-Prince-Édouard, puis à Kalamazoo dans la ECHL.

«Je suis très content d’en être venu à une entente aussi rapide avec Guillaume, a mentionné Karl Boucher. On l’a sélectionné en deuxième ronde parce qu’on avait grand espoir de le voir porter nos couleurs cette saison. Il a un bon physique et il a prouvé au cours de sa carrière Junior que c’est un gars d’équipe et il se portera à la défense de ses coéquipiers sans aucun doute.»

En ce qui concerne les retours, on pourra de nouveau compter sur les services de Bryce Swan. Selon le directeur général, la légère baisse offensive de l’attaquant de 29 ans n’a jamais réduit son travail acharné durant la dernière saison. «Il demeure un des joueurs qui frappe le plus solidement dans la ligue et il compte toujours un ratio positif dans la colonne des +/-», a affirmé Karl Boucher.

Finalement, à la suite de l’échange d’il y a quelques semaines avec les Draveurs de Trois-Rivières, les 3L sont arrivés à une entente avec William Lacasse et le DG n’a que de bons mots à son égard. «Il apportera une bonne dose d’expérience à notre brigade défensive. Le fait qu’il soit droitier va nous permettre de trouver l’équilibre entre nos défenseurs gauchers et droitiers».

