Les Braves l’emportent 5-3 et ont l’avantage du terrain

Les Braves du Témiscouata ont réalisé en levée de rideau ce qu’ils n’ont pas réalisé en saison, pas plus que leurs adversaires : gagner un match sur le terrain de l’autre, 5-3 pour ainsi prendre les devants 1-0 dans leur série demi-finale 4 de 7 de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent sur le Construction Michaël Bérubé à Trois-Pistoles.

Le match a été d’une longueur inacceptable pour une rencontre de 7 manches. Un total de trois heures montre les longueurs qui ont marqué ce match. S’il est normal qu’un match des séries soit plus long qu’en saison, un match de 8 points sur 14 coups sûrs, 4 erreurs et 19 hommes laissés sur les buts n’explique pas la durée exceptionnelle de la rencontre.

Quoiqu’il en soit, les quelques 300 personnes présentes ont but voir un solide duel de lanceurs entre Simon Rousseau des locaux et Dany Paradis-Giroux des visiteurs. Ce dernier s’est payé 12 frappeurs sur des prises dans un match complet alors que son adversaire a aussi un match complet derrière la cravate, mais avec 2 retraits sur des prises.

Le ton est donc donné à cette série que plusieurs ont estimée longue, chez les amateurs. Il semble que cela puisse arriver. On en saura plus vendredi alors que les deux équipes s’affronteront au terrain des Braves qui auront l’avantage du terrain dans cette série, grâce à cette victoire. Comment réagira le CMB de Trois-Pistoles ? Surtout avec un duel probable entre Jimmy Durette et Félix Castonguay. Match à 20 h, pendant qu’à Rimouski, match # 3 entre La Pocatière et le Shaker.

UN LONG MATCH AVEC REVIREMENT

Dans un match qui a duré trois heures pile, les Braves du Témiscouata ont profité d’une erreur sur un optionnel les buts remplis sur trois buts sur balles dont un intentionnel pour marquer deux points, briser l’égalité de 3 partout et se diriger vers une victoire de 5-3 sur le Construction Michaël Bérubé à Trois-Pistoles, devant une foule de près de 300 personnes.

Les locaux ont placé des coureurs au deuxième et troisième but en fin de match et ce sans retrait, mais Dany Paradis-Giroux s’est ressaisi pour fermer la porte en terminant le match avec deux de ses 12 retraits au bâton.

Le Construction Michaël Bérubé avait ouvert le pointage en début de match sur le retrait 5-3 de Jimmy Durette sur lequel Thomas Morin a croisé le marbre ayant été auteur d’un double auparavant comme premier frappeur du match. Les locaux ont doublé leur avance en deuxième manche alors que Thomas Morin a bénéficié d’un but sur balles les buts remplis.

Félix Castonguay a ramené les équipes à la case départ avec son simple de deux points en quatrième manche. Égalité qui a duré deux retraits puisque Thomas Morin a fait courir Samuel Laforest à la dernière base pour redonner l’avance à la troupe locale. Luc Sénéchal a fait 3-3 en sixième manche avec un simple mais le deuxième but Ludovic Saucier a sauvé le Construction Michaël Bérubé de voir trois autres points s’ajouter au tableau des Braves avec un superbe attrapé près de la ligne du premier but pour terminer la manche.

Lanceur gagnant : Dany Paradis-Giroux avec un match complet, 12 retraits au bâton tandis que le lanceur perdant est Simon Rousseau avec un match complet, deux retraits au bâton.

Au bâton pour Témiscouata : Félix Castonguay a un coup sûr en deux présences et deux points produits, Luc Sénéchal avec deux coups sûrs en quatre présences et un point produit. Pour Trois-Pistoles : Thomas Morin a trois coups sûrs en trois présences et deux points produits.

PROCHAINS MATCHS – VENDREDI

Série « C » - 20 h 15 – Match 3 – La Pocatière vs Rimouski qui mène 2-0

Série « D » - 20 h 00 – Match 2 – Trois-Pistoles à Témiscouata qui mène 1-0

RÉSULTAT – SOMMAIRE – ALLURE DES DEMI-FINALES