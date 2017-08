Les 3L signent D’Amour, Hamel et Ward

Bien que le repêchage annuel de la LNAH a eu lieu la fin de semaine dernière, les dirigeants des 3L n’ont pas chômé en ce qui concerne les signatures de joueurs pour l’édition 2017-2018.

Le directeur général, Karl Boucher, est très heureux d’annoncer le retour de Marc-Olivier D’Amour dans l’uniforme louperivois. «Il apporte de la vitesse, du caractère et beaucoup de leadership à notre équipe. Il est un plus pour nous!», affirme-t-il. Œuvrant au sein de l’équipe depuis maintenant cinq campagnes, l’assistant-capitaine a connu une saison de 41 points en 38 parties régulières la saison dernière.

Qui dit caractère dit souvent robustesse dans cette ligue et c’est exactement ce qu’apportera le retour du pugiliste Dave Hamel. «Dave a franchi des pas de géants depuis son entrée dans la ligue. Il prend son rôle très au sérieux et c’est ce qui fait qu’il est rendu le #1 et on est contents de l’avoir parmi nous», souligne Karl. Il s’agira de la cinquième saison du #55 à Rivière-du-Loup.

Finalement, Michael Ward effectuera un retour, lui qui n’avait joué qu’un seul match en saison régulière l’an dernier. Selon le DG, Ward manquera quelques matchs en raison de son horaire, mais nous sommes heureux de pouvoir compter sur ses services. «Dès que l’horaire officiel sera sorti, nous pourrons regarder ensemble quand il pourra jouer», ajoutait-il.

