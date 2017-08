Deux Louperivois se démarquent au Défi Triple Jeu

Deux représentants de la région de Rivière-du-Loup se sont illustrés lors de la finale provinciale du Défi Triple Jeu qui se tenait du côté du Stade Canac, domicile des Capitales de Québec, le samedi 5 aout.

Mathieu Fréchette (Moustique AA/A) et Sarah Beaulieu (Pee-Wee féminin) ont ainsi remporté respectivement une médaille de bronze et une médaille d’argent dans leur catégorie. Une bien belle représentation pour les Mariniers de Rivière-du-Loup.

Rappelons que le Défi Triple Jeu est un concours d’habilité ouvert à tous les garçons et filles de 18 ans et moins, de divisions Rallye cap à Midget. Les participants ont fait les trois épreuves : courir, frapper et lancer. Les points ont ensuite été cumulés pour déterminer les gagnants.

Cette compétition permet aux jeunes joueurs de partout au Québec de rencontrer d’autres amateurs de baseball et de partager ainsi leur passion pour ce sport.