Les membres du club Filoup Triathlon présents à Charlevoix

C'est sous un soleil radieux que les membres du Club Filoup ont pris part aux activités offertes dans le cadre du Triathlon de Charlevoix, les 29 et 30 juillet dernier.

Avec un plaisir renouvelé, les membres du club de triathlon ont participé à la traversée du Lac Nairne (2,5km) en ouverture de l'évènement. La journée du samedi 29 juillet a ensuite permis à la jeunesse du club de démontrer leurs aptitudes en enchaînant les disciplines sportives (nage, vélo et course). Beaucoup de plaisir pour ces Filoup âgés entre 9 et 11 ans (Louis-Felix Arsenault, Sophia Perreault, Anabelle Larouche et Félix Lavoie).

Comme pour les éditions précédentes, les membres du club se sont ensuite illustrés en participant aux compétitions du dimanche 30 juillet 2017. Plusieurs podiums (Stéphane Perrault 3e place, Danielle Amyot 3e place et Annik Lavoie 3e place) ainsi que des premières participations réussies sur les distances sprint (Michel Larouche, Pierre-Luc Fournier) et distance découverte (Béatrice Arsenault) ont permis aux 10 membres inscrits d'en retirer une grande satisfaction.

La saison estivale se poursuit et le club Filoup Triathlon se prépare actuellement pour de prochains évènements.