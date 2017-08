Baseball : les Braves poussent Matane en vacances

Les Braves du Témiscouata ont enlevé le 2e match de la série quart de finale 2 de 3 par 7-2 à Matane contre le Marché IGA Desrosiers de l’endroit. Ainsi, les Braves passent en demi-finale contre Trois-Pistoles dans une série qui devrait débuter mercredi.

Dany Paradis-Giroux a été la grande vedette de cette victoire de 7-2 des Braves devant une foule de plus de 100 spectateurs. Paradis-Giroux a commencé son travail en troisième manche lorsqu’il a poussé Carl Thibault à inscrire le deuxième point de son équipe à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Le Marché IGA a rétréci l’écart à 4-2 en fin de sixième manche, mais Paradis-Giroux est venu en relève au monticule pour mettre un terme à la sixième manche avec un coureur sur les buts et retirer les trois frappeurs dans l’ordre en septième manche.

Lanceur gagnant : Patrick Ouellet qui a lancé cinq manches et deux tiers lancées avec 3 retraits au bâton, tandis que la défaite est au dossier de Jimmy Lévesque qui a lancé cinq manches avec 2 retraits au bâton. Partie sauvegardée pour Dany Paradis-Giroux qui a fermé le match avec une manche et deux tiers de lancées et 3 retraits au bâton.

Au bâton pour Témiscouata: Félix Castonguay avec deux coups sûrs en quatre présences, Dany Paradis-Giroux avec: un coup sûr en deux présences et deux points produits et Michel Bérubé avec deux coups sûrs en cinq présences. Pour Matane, notons Alexis Lajoie et Michaël Lavoie avec chacun un coup sûr en deux présences.

PROCHAIN MATCH – DIMANCHE

Les séries quart de finales sont dont terminées. Le CHOX-FM de La Pocatière a mérité une place en demi-finale contre Rimouski tandis que les Braves du Témiscouata passent aussi au 2e tour pour une demi-finale de 4 de 7 contre Trois-Pistoles.

La première série, La Pocatière / Rimouski débutera à 19 h 30 dimanche soir au domicile du Shaker. La suite des horaires des séries sera publiée samedi.

RÉSULTAT - SOMMAIRE

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 PTS CS ER HLSB Témiscouata 0 0 2 1 1 0 3 7 9 1 9 Matane 0 0 1 0 0 1 0 2 5 3 3

ALLURE DES SÉRIES QUART DE FINALE

Série « B »

Match # 1 Rivière-du-Loup 1 La Pocatière 3

Match # 2 La Pocatière 9 Rivière-du-Loup 6

.* - La Pocatière remporte la série 2 de 3 par 2-0

Série « A »

Match # 1 Matane 4 Témiscouata 13

Match # 2 Témiscouata 7 Matane 2

Match # 3 Matane vs Témiscouata Samedi 05 - 14 h 00

.* - Témiscouata remporte la série 2 de 3 par 2-0