Défi Everest : un Squat-Don au Centre commercial Rivière-du-Loup

Les jambes de plusieurs participants du Défi Everest et du Macadam Ultra seront mises à rude épreuve pour la cause, les 11 et 12 août, alors que le comité organisateur de l’évènement lance le Squat-Don Info Dimanche/CIBM FM 107, une activité festive de financement de 24 h au profit des équipes participantes et de la Fondation-Jeunesse Côte-Sud.

Organisée au cœur du Centre commercial de Rivière-du-Loup, dès 17 h le 11 aout et jusqu’à la même heure le lendemain, la levée de fond est une belle première pour l’organisation du Défi Everest. Imaginée par Yvan L’Heureux, celle-ci aura pour but principal de donner un dernier coup de pouce aux équipes dans leur financement. Rappelons que tout cet argent sera remis aux organismes œuvrant pour les jeunes.

«Le Squat-Don, c’est une autre façon de souder les équipes. C’est une activité participative, organisée dans le plaisir, qui permet d’accumuler des fonds pour la bonne cause», a partagé l’instigateur.

Le principe de l’activité est simple : pour chaque montant d’argent offert, un nombre de «squats», un exercice de musculation ciblant les muscles de la cuisse et des fessiers, devra être effectué. La participation populaire sera très importante, puisque plus la somme est élevée, plus les participants devront travailler fort. Une pierre, deux coups, alors que ce sera un bon entrainement avant de gravir l’Everest, en septembre.

«Pour chaque dollar reçu en don, les participants d’une même équipe devront réaliser ensemble 5 squats. On invite donc les amis, les collègues et les familles à venir les mettre au défi en contribuant pour une bonne cause. L’activité sera réalisée dans la joie et la bonne humeur», explique Sandra Fréchou, membre du comité organisateur et participante au Macadam Ultra. «Les participants peuvent rester le temps qu’ils le souhaitent, ils sont libres de leur horaire.»

«SQUATTER LE MAIL»

Le temps d’une fin de semaine, le Squat-Don offrira assurément au Centre commercial Rivière-du-Loup une ambiance bien spéciale. L’énergie sera au rendez-vous. D’ailleurs, des tentes pourront être montées sur place pour permettre aux participants un peu de repos durant la nuit. Bref, ils «squatteront» littéralement l’endroit.

«C’est une idée très originale à laquelle nous sommes excités de participer. La cause des jeunes nous rejoint totalement, tout comme la promotion de l’activité physique. C’est une fierté de nous impliquer ainsi auprès de la communauté», a partagé le directeur général du Centre commercial Rivière-du-Loup, Guy Thibault, soulignant que des services seront offerts pour accommoder les courageux participants.

Même discours du côté des partenaires médias. «Chapeau à l’organisation du Défi Everest pour un autre bel évènement et bonne chance à tous les participants», a souligné Martin Morissette, co-propriétaire et directeur de publication chez Info Dimanche. «Ciel Fm est heureuse de s’associer à l’activité Squat-Don. Nous invitons nos auditeurs et auditrices à s’impliquer pour cette cause importante», a ajouté Renée Giard, vice-présidente Ventes au Groupe Radio Simard.

DONS

Les dons seront évidemment amassés sur place, mais aussi grâce au site Web du Défi Everest. De plus, chaque contribution faite aux équipes entre le 4 et le 11 août sera comptabilisée. On espère ainsi amasser de belles sommes.

L’idée vous plait? Vous souhaitez vous mettre au défi pour la cause? Seul ou en équipe, les inscriptions sont possibles en écrivant à equipe@defieverest.com. Pour plus d’informations, il est possible de consulter la page Facebook de l’évènement ou le http://www.defieverest.com/nouvelle/squat-don.