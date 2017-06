Alexandre Côté, champion canadien chez les 18-21 ans

Le quilleur originaire de L’Isle-Verte, Alexandre Côté, a connu une fin de semaine du tonnerre, du 1er au 4 juin, à Kelowna en Colombie-Britannique. Non seulement il a de nouveau remporté la médaille d’or la plus convoitée en simple aux Championnats canadiens juniors, mais il l’a fait dans une catégorie supérieure.

Alex Côté performait ainsi à ce tournoi pour une première fois chez les 18-21 ans. Loin d’être intimidé par des quilleurs plus âgés, le jeune homme a brillé. Il a mis la main sur la prestigieuse médaille d’or au «all event» individuel, soit la plus haute distinction du tournoi, mais aussi sur deux médailles d’argent en double mixte et au «all event» avec Équipe Québec.

«C’était mon objectif dès le départ et je l’ai atteint. Je suis vraiment très fier de moi. C’est ma première année dans cette catégorie, alors de gagner contre des quilleurs d’expérience, c’est super motivant. Je ne peux rien demander de mieux (…) En double, nous étions vraiment tout près de la victoire. Je suis très content», a-t-il déclaré, lundi, tout juste avant de reprendre un vol vers Québec.

Côté est aussi très heureux, puisque ces très beaux résultats mettent un baume, en quelque sorte, sur des performances en deçà de ses propres attentes lors des Championnats canadiens juniors et seniors, organisés à Montréal il y a deux semaines. «En Colombie-Britannique, c’était vraiment le bon tournoi pour rebondir. C’était important pour la confiance.»

Alex Côté n’est pas étranger aux médailles d’or aux Championnats canadiens juniors. L’an passé, le jeune homme avait également gagé le «all event», mais dans la catégorie 15-17 ans. Il avait aussi mis la main sur trois autres médailles, dont deux d’or.

REPRÉSENTER LE CANADA

Le quilleur de 19 ans profitera maintenant de l’été afin de se préparer pour le Mexique où se déroulera, en septembre, une compétition panaméricaine. Il avait reçu la confirmation en février qu’il fera partie de l’équipe canadienne des moins de 20 ans qui représentera le pays en Amérique du Sud.

Alex Côté s’était en quelque sorte assuré de participer à cet évènement international en remportant, en mai 2016, le Championnat canadien junior et sénior de Burlington, en Ontario. «Ce sera une expérience fantastique, j’ai hâte d’y être», a déclaré celui qui s’entraine au Salon de Quilles 600.